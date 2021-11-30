籃網前鋒布雷克葛瑞芬(Blake Griffin)連續兩場沒有被派上場，對於現在這個情況他也很納悶。美媒ESPN引述葛瑞芬的話：「艾卓吉(LaMarcus Aldridge)真的打得很棒，我完全同意讓他先發，特別是喬哈里斯(Joe Harris)受傷了，這個我懂。至於我完全沒在陣容裡，我沒想到會這樣，但這不是我可以決定的，身為球員的工作就是照著教練的想法去做，如此而已。」

32歲的葛瑞芬本季出賽17場都是先發大前鋒，平均上場時間22分鐘，繳出5.5分、4.9籃板、2助攻，投籃命中率低至32%（外線16%）。最近3戰對上騎士、塞爾提克、太陽，騎士之戰葛瑞芬只打了9分鐘，其餘兩戰都是「未上場」。

36歲的艾卓吉本季都是打替補，直到塞爾提克、太陽之戰被排上先發，表現優異，本季場均13.8分、5.9籃板，投籃命中率58%。

總教練納許(Steve Nash)表示這只是暫時的，他能理解葛瑞芬的感受，畢竟納許以前也是球員。「我們也必須給其他人一個機會，我很欣賞布雷克的正面態度，如果他的機會到來，他仍能發揮影響力。」

籃網前20戰取得14勝6敗，在東區排名第1，場均28.6分的杜蘭特(Kevin Durant)、20.3分的哈登(James Harden)是得分主力。其餘還有艾卓吉、米爾斯(Patty Mills)、喬哈里斯的平均得分到達兩位數，喬哈里斯受傷之後，籃網勢必得在陣容作出一些調整。