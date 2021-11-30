英國秘密情報局軍情6處(MI6)局長週二警告說，中國和俄羅斯等西方的對手正在競相掌握人工智慧(AI)技術，這可能在未來10年徹底改變地緣政治面貌，西方必須急起直追應對此一威脅。

《路透》指出，從美國蘭利(Langley，CIA總部)到倫敦、莫斯科和北京，世界各地的情報人員正努力應對科技的巨大躍進，這些進步挑戰著幾千年來以人類為主導的傳統間諜活動。

軍情6處局長摩爾(Richard Moore)說，量子工程、生物工程學、海量資料和電腦能力的提升構成了一種威脅，西方必須加以應對。「我們的對手正在為掌握人工智慧、量子計算與合成生物學傾注資金和心血，因為他們知道，掌握這些技術會給他們帶來籌碼」，很少現身演講的摩爾週二說。

他表示，未來10年的技術進步可能會超越過去一個世紀的總和。西方國家的情報人員尤其關注俄羅斯和中國的同行，後者加緊利用一系列尖端技術的力量，有時速度甚至比西方還快。

報導說，西方情報機構擔心，中國可能在幾十年內主導所有關鍵的新興技術，特別是人工智慧、合成生物學和遺傳學。

報導表示，軍情6處在海外開展工作，被賦予保衛英國及其利益的責任。摩爾說，這些機構必須做出改變加緊掌握新技術。「我們不能期待複製全球科技產業，所以我們必須利用它」，他表示，「為了保持機密，我們必須變得更加開放。」