稍早的報導提到，衛星照片拍攝到大陸094型潛艦正從台灣海峽南北向北航行，著名海軍專家薩頓（HI Sutton）以「特報」(BREAKING)批露，引起一些媒體的放大報導。薩頓隨後澄清， 094潛艦的行動，只是普通的不能再普通的回航而已，先前的推文有些玩笑性質。
薩頓在自己的網站(Covert Shores)與推特上重新定094型潛艦航行的說明，表示這艘SSBN從南海榆林的潛艇基地向北航行，途經台灣海峽，過程採用水面航行模式，並由另一艘軍艦護送，顯示該潛艦並沒有軍事與戰備意圖。
薩頓在自己的推特上回覆網友留言時反覆澄清，大陸最主要的潛艦船塢在渤海，過境就只是例行公事，如果先前的貼文讓大家震驚了，他感到抱歉。
094潛艦是中國大陸第2代的戰略型彈道飛彈潛艦(SSBN)，北約稱為「晉級」，水下排水量11000噸，全長133公尺、全寬13公尺，壓水式反應爐配單軸軸動，潛航極速26節。由於巨浪2型潛射彈道飛彈長度達到13公尺，大於壓力殼的尺寸，使得它的飛彈艙仍是凸出壓力殼的「龜背」設計，水下阻力較大。
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