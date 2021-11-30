稍早的報導提到，衛星照片拍攝到大陸094型潛艦正從台灣海峽南北向北航行，著名海軍專家薩頓（HI Sutton）以「特報」(BREAKING)批露，引起一些媒體的放大報導。薩頓隨後澄清， 094潛艦的行動，只是普通的不能再普通的回航而已，先前的推文有些玩笑性質。

薩頓在自己的網站(Covert Shores)與推特上重新定094型潛艦航行的說明，表示這艘SSBN從南海榆林的潛艇基地向北航行，途經台灣海峽，過程採用水面航行模式，並由另一艘軍艦護送，顯示該潛艦並沒有軍事與戰備意圖。

大陸核潛艦都在渤海造船廠打造，也就在那裡維護。圖為大陸官媒提供的094潛艦參加海上閱兵的畫面。（圖/中新社)

I am feeling a bit bad for this. When I said “breaking”, I meant from an OSINT interest perspective. It’s an interesting event and tires with other events. But it is no reason to panic. Submarine surface transits are generally unthreatening, this is routine. https://t.co/nH44Tqp24Z — H I Sutton (@CovertShores) November 29, 2021

薩頓在自己的推特上回覆網友留言時反覆澄清，大陸最主要的潛艦船塢在渤海，過境就只是例行公事，如果先前的貼文讓大家震驚了，他感到抱歉。

094潛艦是中國大陸第2代的戰略型彈道飛彈潛艦(SSBN)，北約稱為「晉級」，水下排水量11000噸，全長133公尺、全寬13公尺，壓水式反應爐配單軸軸動，潛航極速26節。由於巨浪2型潛射彈道飛彈長度達到13公尺，大於壓力殼的尺寸，使得它的飛彈艙仍是凸出壓力殼的「龜背」設計，水下阻力較大。