大陸央視新聞報導，大陸教育部官網消息，教育部所屬各機關首批68名取得中國行政執法證人員，11月30日舉行頒證儀式，發給證件，獲證人員涵蓋校外教育培訓監管司、國際合作與交流司等部門，前者（外教培監司）更是全體人員取得執法證。

據介紹，大陸教育部執法人員經考試合格，取得行政執法證，實現了教育部持證執法員「零」的突破。這對加強教育系統行政執法能力建設，特別是落實減作業、減校外培訓（補習）負擔等「雙減」工作要求，依法加強對校外培訓機構的日常監管，具有重要意義。

大陸教育部相關負責人表示，將嚴格依照現有法律法規規章，加大執法力度，讓法律「長牙齒」，依法解決好人民群眾「急難愁盼」的教育問題。同時，牢牢掌握並嚴格遵循法定的執法許可權、執法程序和執法要求，做到有權必有責、用權受監督、違法必追究。將創新執法方式，推進「互聯網＋執法」，加強與市場監管等相關部門、各地教育部門、教育督導機構的協同和協作，提高執法效能。

大陸教育部於今年6月15日成立校外教育培訓監管司，旨在理順「雙減」職能設置、推動「雙減」工作落地見效。

主要職責是：承擔面向中小學生（含幼兒園兒童）的校外教育培訓管理工作，指導校外教育培訓機構黨的建設，擬訂校外教育培訓規範管理政策。會同有關方面擬訂校外教育培訓（含線上線下）機構設置、培訓內容、培訓時間、人員資質、收費監管等相關標準和制度並監督執行，組織實施校外教育培訓綜合治理，指導校外教育培訓綜合執法。指導規範面向中小學生的社會競賽等活動。及時反映和處理校外教育培訓重大問題。