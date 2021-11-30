中職台灣大賽G3移師高雄澄清湖棒球場進行，統一獅隊先發投手猛威爾卻投不滿2局就被換下場，中信兄弟在第2局靠著4次保送及高飛犧牲打攻下2分，獅隊則在第2、4局各得1分追平。7局上陳子豪轟出右外野3分炮，兄弟3戰7轟創台灣大賽新猷，並於8上再添兩分，8局結束以7比4領先統一獅。

系列賽前2戰打完，兄弟取得2勝0敗的領先，翻開過去總冠軍賽歷史，若是取得3勝0敗的球隊，最終奪冠機率百分百，反之陷入0勝3敗淘汰邊緣的球隊，最終都沒能夠翻身。

過去兄弟2度在總冠軍賽先取得3勝0敗，包含2002年先取得1勝優勢，最終都順利封王；獅隊在2006年與La New熊爭奪總冠軍，曾陷入0勝3敗，最終也沒能逆轉成功。

因此陷入0勝2敗落後的獅隊，今天回到主場迎戰兄弟，勢必要增加奪冠機率，第3戰推出洋投猛威爾先發，但他在第2局控球卻出現狀況，連續對周思齊、詹子賢、岳東華投出四壞球保送，形成無人出局滿壘局面，他三振高宇杰後，獅隊決定換投，換上本土左投江辰晏。

但江辰晏上場又保送岳政華，讓兄弟兵不血刃就拿下第1分，王威晨再補上高飛犧牲打打回第2分，兄弟取得2比0領先。

落後的獅隊在下半局立刻有所回應，靠著林安可安打，郭阜林內野滾地球形成無人出局、一二壘有人，本季對戰鄭凱文十分有一套的小將林子豪補上適時安打，追回1分。

4局下獅隊攻勢再起，首棒打者蘇智傑內野安打加上二壘手傳球失誤攻佔得點圈，林安可安打，但蘇智傑被觸殺在本壘前，2出局後陳重廷敲安，獅隊追平比分，5局打完雙方戰成平手。

7局上兄弟首名打者岳政華突襲「點」出內野安打，並趁獅隊二壘手林靖凱暴傳一壘，攻上二壘得點圈，接著王威晨獲四壞保送。獅隊換右投劉軒荅中繼，先迅速下丘處理江坤宇的短打球，快傳三壘封殺岳政華，再讓許基宏擊出三壘界外飛球出局，眼看獅隊這局可望全身而退，一記內角高球卻被兄弟4棒陳子豪大棒揮出右外野3分紅不讓。

8局上兄弟繼續發動攻勢，面對獅隊換上的第4任投手王鏡銘，首名打者詹子賢擊出左外野二壘打，岳東華獲四壞，高宇杰犧牲觸擊推進，接著靠岳政華的高飛犧牲打與王威晨的左外野安打再下兩城。