龍潭最新景點十一份觀光文化園區。(觀旅局提供／蔡依珍桃園傳真)

最新的觀光工廠手信霧隱城。(觀旅局提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園景點好好玩，吸引超過200位旅行業者熱情造訪。(觀旅局提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園景點多元又豐富，近期許多新興景點吸引旅客目光，更獲得甲種旅行業聯誼會青睞，今年的全國大會師選擇於11月30日、12月1日到桃園進行2天1夜的活動，不僅參訪11月剛開幕龍潭最新景點十一份觀光文化園區、楊梅宛如紫色夢幻仙境的仙草花節，也參訪桃園目前最新的觀光工廠手信霧隱城，體驗桃園特色景點、節慶活動及觀光工廠的魅力，未來向更多旅客推廣桃園觀光旅遊。

桃園的好山好水好好玩，吸引了甲聯會超過200位的旅行業者熱情造訪，除了選擇在桃園飯店舉辦觀光產業論壇，這次2天1夜的行程走訪復興山林及觀音海岸一覽自然風光，一探復興區角板山行館戰備隧道及草漯沙丘的特殊地質景觀。

11月11日新開幕的景點十一份觀光文化園區不僅搶攻媒體版面，更吸引甲聯會目光，特別規劃到此參訪並獲得桃園市政府及在地業者的熱情接待，深入認識將佳安市場、舊花園餐廳及北水局舊宿舍重新定位活動利用打造成兼具觀光、藝術及教育平台的園區。目前園區內親子餐廳及咖啡廳已開放營運，周末假日更提供導覽及手作課程，期待旅行業者帶各地旅客前來體驗。

楊梅夢幻的仙草花節也是到年底到桃園不可錯過的必訪活動，媲美南法普羅旺斯的美景加上每年活動獨有的裝置藝術，打造專屬桃園楊梅的紫色仙境，讓參訪的旅客駐足許久不停拍照打卡。

桃園各式各樣的觀光工廠也是熱門旅遊景點，今年4月新開幕的手信霧隱城具有濃厚日式風情，走進城下町感受江戶時代氛圍，旅客離開前也都不忘帶上經典的伴手禮黑羽燒回家分享給親朋好友。金格卡司蒂拉樂園也是這次甲聯會指定的參訪重點，長崎蛋糕不僅美味，觀光工廠繽紛色彩的布置和有趣的DIY也獲得旅行業者肯定值得推薦給親子旅客。

桃園市政府、觀光旅遊公協會及在地業者均熱烈歡迎甲聯會選擇到桃園舉辦觀光論壇及參訪，市府觀光旅遊局長楊勝評、桃園市旅行業商業同業公會理事長呂中豪、桃園市旅館商業同業公會理事長邱照進、桃園市觀光旅遊發展協會理事長李三連、桃園民宿發展協會理事長陳秉弘、桃園觀光工廠促進發展協會理事長溫錦儀、桃園福容大飯店執行副總楊正弘、金格觀光工廠總經理林世閎及萬客隆旅行社總經理吳佳怡等均參與本次觀光旅遊交流論壇，與來自台灣各地的旅行業者相見歡，分享桃園觀光旅遊的特色與亮點，期待與旅行業者合作行銷推廣桃園吸引更多旅客前來，感受這塊土地的創新突破讓旅客持續產生新感動。