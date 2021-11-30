台灣機械工業公會與中國機械工業聯合會每年交流盛會—兩岸機械工業交流會，30日以視訊方式分別在台灣台中、大陸北京及鄭州三地登場。兩會因應2050碳中和議題，共同提出「兩岸攜手推進機械業低碳發展倡議書」，藉此正式啟動機械業低碳發展合作的新局。

減碳、碳中和當道，今年兩岸機械工業交流，陸方以「雙碳目標對機械行業帶來的機遇與挑戰」、「雙碳背景下重型機械行業的思考」兩議題，台方提出「應用綠電推動零碳之於產業發展影響」、「淨零碳排對機械產業影響與機會」議題為主軸。

機械公會理事長魏燦文致詞表示，隨著工業4.0時代的到來，不管是工具機、塑橡膠機械、紡織機械、製鞋機械、包裝機械等設備，產品都加入智慧化功能。但製造業和機械廠商正朝向智慧製造領域邁進的同時，緊接著又開始要面對低碳課題的挑戰。

魏燦文藉此對機械業提出三個提醒：

一、對低碳時代來臨開始作準備。

二、將生產管理及生產製程更加精實。

三、偕同供應鏈共同為客戶研發「低碳的製造設備」。

機械產業鏈必須共同面對低碳的課題並將環保節能融入商業模式，才能產生效果，沒有供應鏈的配合，單一企業是無法達成。另外，像生產精實、能源精實、人力精實等生產管理效能也必須落實在製程。產品方面，開始為客戶研發低碳的生產製造設備，提前為客戶設想需求等，都是機械業可努力的方向。

機械公會與中國機械工業聯合會30日共同提出「兩岸攜手手推進機械業低碳發展倡議書」，藉此呼籲兩岸機械業者，重視低碳課題的重要性，也期待低碳發展所帶來的新契機。

這次倡議書有四大重點：

一、認識推進綠色能源和低碳發展的重大意義，承擔起機械設備業應盡的責任，為世界經濟朝向綠色轉型、永續發展貢獻力量。

二、抓住綠色能源和低碳發展新機遇，促進機械設備業融合發展和產業競爭力提升。

三、推動關鍵產業之綠能發展。推動燃煤發電設備轉型，加快發展光伏（太陽能）、風電等新能源裝備和低碳高效機械設備等。

四、搭建機械設備業、企業、人才交流合作平台，構建機械設備業低碳發展新格局，為兩會會員提供有效諮詢服務，促進企業務實合作，共同為推進機械設備工業節能減碳之融合發展而努力。