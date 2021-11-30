民進黨立委「港湖女神」高嘉瑜遭男友家暴，引發軒然大波，政治人物也不分黨派力挺高嘉瑜，國民黨台北市議員鍾沛君也在臉書透露，3天前曾和高嘉瑜一起搭電梯，當時對方一句話，如今讓她覺得真的很難受。

鍾沛君在臉書PO文「暴力不該被容忍，嘉瑜這次我挺妳」。鍾沛君說，3天前她和高嘉瑜一同下通告，剛巧搭同班電梯離開，當時電梯裡只剩她們2人時，她隨口問了句「妳最近練什麼歌」，高嘉瑜笑回「玻璃心啊，妳要聽嗎」，接著就唱起車來，讓鍾沛君哭笑不得。

今天新聞報出後，鍾沛君感嘆，想起當時那個場景真的很難受，「政治人物不管內心多崩解，外表依然要堅強如常的爲難，我完全明白」，她表示同樣是女性從政者，完全可以理解高嘉瑜的心理壓力。

鍾沛君說，想要在民眾面前擺出堅強從容的人物設定，深怕受暴弱勢會毀掉苦心經營的成果，皮肉的疼痛，往往不及於對前途的未知，對失敗的恐懼，於是那些負面情緒只能被壓抑著，久了，甚至開始懷疑，是不是自己做錯了什麼？開始責怪自己，放棄自己。鍾沛君也呼籲受害者要勇敢站出來，表示每個人都好好值得被對待。