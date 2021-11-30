蘇貞昌上台後先細數立委林淑芬政績（戴上容攝）

1218公投日倒數，行政院長蘇貞昌30日赴蘆洲「四不同意」公投宣講，蘇貞昌先細數在地立委林淑芬政績，後逐一講述公投四個不同意，他不斷強調，「新北市長侯友宜也是反對重啟核四」，還有前新北市長朱立倫過去也是堅決反對，國民黨現在叫大家支持，反覆無常，大家不能讓國民黨亂下去。

民進黨30日在蘆洲永平活動中心舉辦「四不同意」公投宣講，現場吸引千位民眾參加，蘇貞昌上台後先細數立委林淑芬政績，包含五股交流道、北環捷運1400億以及加高疏洪道等政績。

蘇貞昌細數自己政績後，另針對四大公投案萊豬、藻礁、公投綁大選和重啟核四開講，其中講到重啟核四時，他不斷強調「新北市長侯友宜也是反對重啟核四」，前新北市長朱立倫過去也是堅決反對，國民黨現在叫大家支持，反覆無常，大家不能讓國民黨亂下去。

蘇貞昌說，國民黨說要重啟核四，當年國民黨一直要蓋，15年浪費3000億一度電都沒有發，現在要用公投重啟核四，如何重啟？執照過期、機件停產、廠商已解散、燃料棒已送回美國，如何重啟？就算重啟，核四還有地震斷層帶通過，發生核災台灣承受的起嗎？

至於藻礁議題，蘇貞昌說，政府要穩定供電，還要空氣要清淨，現在要把燃煤發電改為燃氣發電，第一站在高雄、第二站在台中，第三個接受站在桃園大潭，蔡英文總統去藻礁視察，藻礁沒有受到破壞，都保存下來，也能穩定供電，但國民黨說要停止，讓他們這麼搞，台灣沒電怎麼辦？

針對萊豬議題，蘇貞昌表示，當初馬英九要進口萊牛當時民進黨反對，那時他擔任黨主席，聯合國標準一出來，他馬上宣布參考國際標準萊牛才能進來，今年進入第9年都沒事，我們要和全世界做生意，要加入國際貿易組織也要照國際的規矩，現在全球已經109國都接受萊豬，這是為了台灣要走出去，為台灣拚經濟，尤其是為台美關係。

蘇貞昌說，公投綁大選案3年前已亂1次，公投綁大選就是投票到半夜2點還在開票，亂一次就夠了，選人和決事不一樣，兩者要分開，不要重蹈覆轍。