英國獨立機構「資訊特任官辦公室」（ICO）判決文引用LSE的最高權力機構校務評議會的說法，否認該校持有蔡英文博士口試委員名單及口試報告，引起各界關注。東華大學教授施正鋒表示，沒有口試報告這件事情很奇怪，這其中可能藏有貓膩，同時他也質疑，為何國家圖書館要收藏蔡英文的論文？這其中有什麼機密嗎？

施正鋒30日在中天節目《辣晚報》中表示，沒看到口試報告書很奇怪，有時候可能是因為論文寫很爛，老師拒絕簽；或者回去大改、小修後，要再請老師簽，但老師又不願意，所以這裡就有一些貓膩。通常口試完之後，博士論文除了自己留著和給口委，還要再給系上和學校留存，在美國是由密西根大學專門把博士論文處理成膠捲給大家看，為什麼會沒有？

施正鋒指出，有些學生如果覺得自己論文寫很爛，會偷偷把圖書館那本丟掉，然後就死無對證。但最奇怪的是，國圖為何要收蔡英文論文？國圖是專門在收藏台灣所有出版刊物和碩博士論文，「為何要收呢？李總統的有沒有？馬總統的有沒有？完全是沒有。整個國家體系勾結在一起，我就不曉得這是有什麼機密嗎？」

施正鋒指出，如果有機密的話，可能就涉及到國安問題，也就是蔡英文博士論文的真假問題，「被英國和美國勒在脖子」，她這幾年就是魁儡總統而已，這是一個國安的大問題，才要保密那麼久。