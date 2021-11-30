證交所指出，友佳國際控股擬私有化，並撤銷於香港聯合交易所之上市地位，已於30日開曼群島法院會議及香港股東特別大會決議通過，在台交易的友佳-DR（912398）核有證交所營業細則第50條之3第9項第1款情事，將於12月13日終止上市。

證交所表示，友佳－DR之最後交易日期為明天12月1日，即自12月2日起於證交所集中交易市場停止交易至12月13日終止上市止，於110年12月2日仍持有之友佳－DR，將依原上市地國法令以及協議計畫按每單位（代表一股原股）1.5港元之代價參與該私有化及下市計畫，存託機構將扣除必要費用後，支付註銷價款淨額予友佳－DR持有人。

證交所表示，友佳-DR存託機構「兆豐國際商業銀行」及股務代理機構「元大證券股份有限公司」等相關機構，將會持續配合辦理後續TDR持有人服務事宜。投資人亦可逕至證交所網站首頁（http://www.twse.com.tw）查詢「友佳國際控股有限公司臺灣存託憑證持有人重要權益通知信函」，以充分了解各項權益保障之相關事項。