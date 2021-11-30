幣託集團30日表示，正式開放用戶透過刷臉完成註冊，便捷地以台幣買賣比特幣、以太幣等加密貨幣。這是第一家新台幣計價的加密貨幣交易平台，採用創新生物辨識技術，透過訊連科技的專利防偽科技與精準辨識能力，讓用戶快速完成數位實名身分驗證（eKYC Electronic Know Your Customer），降低新用戶貼近虛擬資產的門檻，精準資安技術亦為業界樹立全新里程碑。

幣託集團共同創辦人鄭光泰、劉德正為此了此項創新服務，難得併肩登台。兼任執行長的鄭光泰表示，以往消費者想要在加密貨幣交易所註冊帳號時，必須準備身分證、上傳相關文件，還要拍攝手持證件照片，這一連串傳統KYC流程加上審核，平均耗時十個工作天。對消費者而言，傳統註冊流程十分不便，繁瑣的流程甚至降低註冊意願。

幣託的刷臉註冊服務，由兩家科技公司加層把關，其一是訊連科技的人工智慧臉部辨識專利，提供 99.7％精準的即時臉部辨識技術解決方案；另一是連袂全景科技，採用頂尖人工智慧（Artificial Intelligence AI）輔助辨識與機器深度學習的頂尖技術。

幣託集團表示，加密貨幣產業長期受到金管會的高度重視，業界有責任徹底落實資訊安全以及防制洗錢遵循（Anti-Money Laundering AML），幣託不僅全面地保障用戶個資安全，更積極配合政府打造合法合規的加密貨幣產業生態系。eKYC創新服務不僅優化最佳使用者介面（User Interface UI) 以及用戶體驗（User Experience UX），同時也落實幣託對於普惠金融（Financial Inclusion）的願景。

鄭光泰亦透露，幣託正在研發一個創新的實名制身分驗證系統，使用全球最先進的區塊鏈概念驗證 ，將可以帶動台灣FinTech全體業者共同落實合法合規。由於是屬於大系統的構想，且事涉目前正在興起的虛擬世界發展進度，幣託對於推市時間較為保守，預計2025年推出，且不排除會提供給全台金融科技FinTech業者使用。