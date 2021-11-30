民進黨立委高嘉瑜疑遭施暴並已報警，國民黨中央委員黃覲偉卻在相關報導下方留言「被打活該」、「會讓一個男人那麼生氣動手打的女人，真的就是非常太白目」，相關言論晚間引起宣傳大波，國民黨中央今晚發表聲明表示，已要求研議後續祭出考紀處分作為，絕不允許此種言論再傷害台灣社會與當事人，更期盼此類憾事永遠不再發生。

國民黨今(30日)晚間發表聲明指出，針對本黨黨員黃覲偉今日於網路留言當中對於公眾人物遭受暴力事件的嚴重失當言論，國民黨中央表達最嚴正的譴責，並已要求研議後續祭出考紀處分作為，絕不允許此種言論再傷害台灣社會與當事人，更期盼此類憾事永遠不再發生。

國民黨中央黨部。(圖/本報資料照)

國民黨認為，今日聽聞相關事件，全黨上下包括諸多黨公職都以個人身份公開表達聲援，沒有人應該在親密關係中遭受暴力對待，本黨也嚴正譴責任何形式的暴力。

民進黨發言人簡舒培表示，羞辱受害者的行為非常不可取，試問國民黨主席朱立倫，是否認同這樣的言論？ 簡舒培說，國民黨放任黨公職去羞辱性別暴力事件中的受害者，不僅對受害者造成二度傷害，也會造成類似經驗者心理壓力。希望社會能給予性別暴力受害者充分尊重。

★中時新聞網關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。

★中時新聞網關心您，有家暴事件請打113保護專線