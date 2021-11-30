民進黨立委高嘉瑜驚傳日前遭男友林秉樞施暴，不僅痛毆、鎖喉、拖行導致多處挫傷，甚至限制她行動自由。消息傳出引起各界譁然。對此，有網友就好奇，在台灣家暴事件最出名的是誰？貼文引起討論，最多人點名前台北市議員童仲彥。

一名網友30日在PTT上發文表示，戀人之間難免會有些肢體衝突，但在台灣家暴事件好像特別多，原PO舉例，他住在鄉下常常聽到老鄰居打老婆，隔天還會正常外出下田工作。讓原PO提出疑惑，「台灣打女友/老婆最出名的是誰？」。

台灣家暴事件最出名的是誰？鄉民最多人點名童仲彥。(報系資料照)

貼文一出立刻引起討論，其中最多人點名前台北市議員童仲彥，「萬華童家拳」、「童家拳開扁」、「絕對是阿童，之前還有改歌」、「台灣阿童」、「我只記得童家拳」、「童家拳啊，印象太深刻」。

其他也有網友回應，「小S的桌角」、「桌角的祝福」、「當然是桌腳，打婆界誰不認識我們桌哥啊」、「阿扁巴巴大俠」、「邱品叡」、「王靜瑩前夫」、「張嘉航」、「好奇打老公女友最出名的」、「推文笑翻，大家答案好一致」。

金色力量黨黨主席、前台北市議員童仲彥，2017年1月被爆出長期家暴毆妻，又與辣妹服務處主任搞婚外情，鬧得沸沸揚揚，後來遭民進黨開除黨籍，從市議員卸任後，現在轉行當起YouTuber，並在2021年6月28公佈首支AV影片，正式出道擔任成人影片男演員。

★《中時新聞網》提醒您：尊重身體自主權，請撥打110、113

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