獨居的林姓男子剛開完刀返家休養，半夜起床意外摔倒，傷口滲血，所幸警方到場救援。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

出租房夜半驚傳呼救聲 病男摔傷警急救援。

林姓男子近日剛開完刀返回住處休養，豈料凌晨起床如廁時意外摔倒無法起身，硬著頭皮喊著：「救人喔，有人嗎？」桃園警分局景福派出所據報逐戶詢問，確認是轉角邊間套房，一度因房門是新式電子鎖卡關，聯繫房東要密碼，並通知救護車到場將倒地的林男送醫，讓林感恩不已。

桃園分局表示，景福所凌晨3點接到報案，表示聽到隔鄰桃園區三民路大樓內的出租套房斷斷續續傳出男子的呼救聲，但不確定在哪一間，員警蔡佳亨及賴彥丞到場，正準備逐戶敲門詢問，在角落聽見微弱地：「有人嗎？」呼喊聲，循聲找到林姓男子的租處。

警方在門外詢問林男的狀況，發現大門是電子鎖裝置，無法請鎖匠或由消防人員破門而入，且林男因摔傷無法起身開門，只好敲醒其他住戶聯繫房東，經房東透露解鎖密碼及開啟方式後，救護人員也到場協助，順利開門將林男抬上擔架送醫。

林男獲救後仍虛弱地得由人攙扶，上衣滲出一長條血痕，相當駭人，救護員初步檢傷發現，林男可能因跌倒造成先前開刀未癒合的傷口再度裂開，其餘跌倒的擦挫傷還不算太嚴重，於是將他送醫檢查，林男送醫前連連向警方及鄰居致謝。