第9屆徐生明國際少棒賽30日進行冠軍賽，台北東園國小在6局下靠著劉奕辰在二、三壘有人情況下，從大勇國小後援投手張可洛手中敲出再見安打，助隊以9比8險勝，首度拿下冠軍，這也是東園今年的第1座冠軍。

劉奕辰和張可洛，分別是今天2隊的先發投手，但劉奕辰只投1局，就因出現2次保送、1次暴投，失掉1分，被調任捕手，最後卻擊出右外野二壘打終結比賽，成為東園奪冠的功臣，也獲得大屆比賽的美技獎。

劉奕辰說：「因為一開始當投手沒有表現好，所以第6局上場時，就想要一棒結束比賽！」劉奕辰今天擔任東園開路先鋒，雖然在4局下曾擊出安打並得分，但他說：「前面幾個打席節奏亂掉，最後1個打席是抓直球，來的是內角直球，有被我抓到。」

已經6年級的劉奕辰，最喜歡中信兄弟的陳文杰，未來也希望能夠打職棒。他在陣中是投手、捕手和內野手，不過劉奕辰說：「最喜歡當捕手，因為可以阻殺跑者，也喜歡當打者，可以敲出安打和全壘打。」

東園國小總教練賴敏男則表示，比賽進入冠軍戰，2隊旗鼓相當，因為投手都用掉了，形成打擊戰，「2隊都拼到最後，都不放棄，是很好看的比賽。」能夠逆轉勝，他補充，「張可洛安打超前後，6局下我告訴選手，把球打出去，其他的就交給老天爺，小朋友都有做到。」

至於大功臣劉奕辰，賴敏男則大讚：「他是我們的隊長，也是我們最好的投手和主戰捕手，今天一開始不穩，我先把他換下，雖然他的身材不是很好，但練球的精神很好，而且很聰明，指揮調度時頭腦很清楚。」一點都不意外子弟兵的好表現。

第9屆徐生明國際少棒賽結束，冠軍台北東園、亞軍桃園大勇、季軍桃園錦興、殿軍屏東復興。全壘打和打點王：謝景旭(大勇)、投手獎：張可洛(大勇)、美技獎：劉奕辰(東園)、功勞獎：高靖佑(東園)、打擊獎：黃科迪(大勇)、劉奕辰(東園)、高品瀚(復興)。