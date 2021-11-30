全球晶圓代工龍頭台積電本月稍早宣布將赴高雄設立7/28奈米製程的晶圓廠，並有市場消息傳出未來2奈米製程的晶圓廠將落腳台中，加上先前南科擴產的議題不斷發酵，似乎只要沾上台積電，都能帶動當地房價上漲。如今，連過去難以脫手的頭份中古屋，去化速度飛快，半年來房價大漲2成。

先前就有網友透露，台積電高雄設廠消息曝光後，房價1個月的漲幅超過1年，甚至後來已經沒房可賣。

苗栗縣竹南和頭份地區因地理位置鄰近竹南科學園區，近年來成為房市關注焦點，尤其台積電在竹南打造創新3D Fabric先進封測製造基地，替當地增添許多想像題材。

據ETtoday報導，東森房屋頭份建國加盟店店長林俊延指出，台積電廠房土建工程完成約9成，等待大批的高科技人才進駐，讓房價也水漲船高。林俊延表示，過去頭份的中古屋不好脫手，多半是轉成租屋，這一波台積電擴產熱潮竟讓這些由賣轉租的物件被掃光，目前中古屋的轉手量非常少，主要是漲得太快，怕房子賣掉還沒買到新房子，價格又漲上去，這種市況在頭份是非常少見的。

林俊延指出，目前頭份的新成屋，比較有完善發展的在尚順育樂世界周邊，已經有建商進駐，預計分3期興建3千戶，過去7、8年開價1坪14萬元，現在都超過20萬元，屋齡15年以上的中古大樓，目前每坪也來到15萬元之上。

目前購買主力8成是外來客，入手預售屋比重高，加上未來可預期市場大好，新案的開價一定愈來愈高，未來房價也會不斷墊高。