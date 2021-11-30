「港湖女神」民進黨立委高嘉瑜，驚爆被林姓男友痛毆、勒頸，導致右眼眶瘀青、脖子留下血痕，據悉，此事發生在本月11日，但高嘉瑜為何今天遭週刊爆料後才去報案？期間為何隱忍不說？除了傳言男友掌握兩人私密影片，主要是擔心有一本「驚人帳本」要是被抖出代誌就大條，可能會官司纏身。

高嘉瑜本月11日與林姓男友一同住進板橋一家飯店後，疑似因為和前男友「小馬」馬文鈺傳訊息，導致林男醋勁大發，竟在房間內痛毆高，甚至控制行動2天，不讓離開，高嘉瑜事後神隱近6天，到醫院驗傷休養後，才再度現身，昨（29）日到立法院質詢時，脖子、右手指、手腕，還有明顯被打的瘀青痕跡，直到今天才到立法院附近的派出所報案。

據《鏡週刊》報導，高嘉瑜不敢分手原因，就是因為林姓男友手中握有兩人「親密影片」，對方甚至撂下狠話，如果她向外界爆料，就會請黑道殺掉她與前男友馬文鈺。

另《CTWANT》更爆料，高嘉瑜近1個月除了要面對男友施暴恐懼，還得慎防一本「機密帳本」外流，有知情人士跳出來嗆聲，已掌握高嘉瑜擔任議員到立委時期的助理費帳本，高嘉瑜就是害怕這個帳本若被爆出來，會被外界全面放大檢視。