民進黨立委高嘉瑜今（30日）驚傳遭男友林秉樞家暴，引發各界譁然，網路搜尋熱度第一。據悉，高男友對高嘉瑜痛毆、鎖喉、拖行樣樣來，導致她全身多處瘀青、挫傷。資深媒體人趙少康同日晚間，在政論節目中公開高嘉瑜傳給節目製作人的「嚴重瘀青照」，嚇壞現場所有來賓。

高嘉瑜遭拖行「驚悚瘀青照」曝光！LINE截圖嚇壞全場來賓。(圖/翻攝自 TVBS節目少康戰情室 影片畫面)

民進黨立委高嘉瑜傳遭男友林秉樞家暴，兩人11日投宿板橋某飯店，卻因男友發現她仍與前男友密集傳訊息聯絡，醋勁大發對她拳腳相向，抓狂對高施暴痛毆、鎖喉、拖行，導致高嘉瑜右臉、頭部、四肢多處挫傷，甚至限制她行動自由。

高嘉瑜昨（29日）在TVBS《新聞大白話》直播節目空檔，就似乎透露出無奈心聲，直呼「不想活了」、「消失在地球上」等語。

對於高嘉瑜遭男友家暴，媒體人趙少康30日晚間在政論節目「少康戰情室」表示，高嘉瑜26日上節目突然戴口罩，很反常。前綠委沈富雄問她2次，為什麼戴口罩？是否認為其他來賓有病。高嘉瑜確吱吱嗚嗚，含糊其詞，他當時就覺得很奇怪，因為高嘉瑜當時脖子的傷還沒好，嘴唇也還有傷，當時是傷還沒好就來上節目，是相當仁至義盡，他建議T台，可以送花給高嘉瑜關心她。

郭正亮則補充，黃暐瀚有看到傷勢。趙少康則說明，高嘉瑜是11月11號被家暴的，原本預計在11月12日計畫安排請高嘉瑜上節目，一切都安排妥當，不料卻突然向製作單位以LINE的方式請假，聲稱自己生病摔倒受傷，並附上一張疑似腿部嚴重瘀青照片。沈富雄目睹瘀青照後直言，「摔倒不可能這個樣子，那是強力不斷的毆打才形成的」。

常跑節目通告的郭正亮則臉色嚴肅表示，高嘉瑜已經6天沒上電視了，這對很愛上節目的她來說很反常。

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高嘉瑜辦公室表示，高嘉瑜明（12／1）上午10:30開記者會說明。

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