德國前總理梅克爾卸任後，歐美與中國都非常關切德國新政府對中國政策是否有重大改變，日前德國新的執政聯盟發表的聯合執政協議中，中國被大量提起，被視為其外交政策中最重要的國家。雖然德國新執政聯盟表明對中政策不會有重大轉向，但一些明顯的改變似已不可避免。11月底在南海舉行的一次由日本主導的5國聯合軍事演習中，德國派出一艘軍艦首次參加了在印太地區的軍事演習。

據美國《國家利益》網站報導，美國和中國在太平洋地區緊張關係近幾年來不斷升級，太平洋地區經常舉行由美國及其盟友主導、多個太平洋地區國家參與的聯合演習，而這些演習一向被中國視為威脅與挑釁，例如最近舉行的ANNUALEX 2021聯合演習由日本海上自衛隊主，有5個國家參與在菲律賓海進行的聯合軍事演習。

德國海軍護衛艦巴伐利亞號(圖)今年8月前往亞洲執行「航行自由」政策，行程中向中國提出要求先行訪問上海或青島，但遭到拒絕。（圖／德國海軍)

美國海軍曾就此次演習發表聲明稱：「參演海軍部隊將在複雜的海上環境下進行一體化水面和空中交戰演習，意在進一步加強在印度洋─太平洋地區的集體戰備、海上優勢和力量投送。」

Maritime Forces from Australia, Canada, Germany, Japan& U.S. Participate in ANNUALEX 2021.



It is conducted by the Royal Australian, Royal Canadian, German, JMSDF and U.S. Navies to demonstrate naval interoperability and a joint commitment to a free, open& inclusive Indo-Pacific. pic.twitter.com/NOghb26The — Anti-terrorism (@Vladimi81231035) November 29, 2021

《環球時報》報導稱，這次參加演習的國家包括美國、加拿大、澳大利亞和日本美國與這些盟友有長期軍事合作的歷史，比較特別的是德國也派出軍艦參加，雖然只派了一艘巴伐利亞號導彈護衛艦，但此一動作已正式終結德國海軍在近20年裡缺席太平洋地區的歷史。

美海軍也在其聲明強調：「與國際夥伴的協同海上交往是許多國家海軍在整個印度洋-太平洋地區開展的例行駐軍行動的一部分，ANNUALEX 2021演習標誌著德國海軍20年來首次參加這一地區的海上演習。」

美海軍的聲明還特別指出，德國將每2年一次向該地區派遣一艘護衛艦，並有一艘補給艦跟隨。

報導認為，對中國來說，德國是歐洲最大的經濟體，也是中國在歐洲最重要的經濟夥伴與外交上的支持者。雖然只有區區一艘護衛艦，對整個太平洋來說也微不足道，但德國的參與已經與它20年來的太平洋政策完全決裂。