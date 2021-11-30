美國「有線電視新聞網」（CNN）11月30日報導，在新冠肺炎（COVID-19）新變種病毒「Omicron」出現後，各國對堅持不接種疫苗者逐漸失去信心，可能仿效奧地利、義大利等國家，採取曾被認為「無法想像」、可能干預人民自主權的爭議性強制疫苗接種政策。

CNN指出，由於強制接種疫苗被認為可能傷害人民的自主權，在一向被視為「自由堡壘」的民主國家爭議性濃厚，至今仍可見大量民眾上街抗議部分強制性防疫措施，因此多是以獎勵性措施鼓勵民眾積極接種；甚至連被歐美國家視為存在人權問題的中國大陸，至今也尚未強制全體民眾須施打疫苗。

但奧地利先前已宣布，全國民眾須於2022年2月1日前強制接種疫苗，未接種者將受罰，引發全球關注；義大利雖未強制全民接種，但卻已下令未接種者不得到公司上班，也不得出入健身房、夜店、餐廳等公共場所，事實上已接近強制接種。

CNN指出，Omicron可能促使愈來愈多國家採取類似政策，因為疫苗懷疑論者及其他抵制接種的民眾，已引發全球、尤其是歐美政府的憤怒；這些國家雖然手握足夠疫苗，國內卻仍爆發一波波的疫情，不僅使在過去1年多全球大流行期間遭重創的經濟難以有效復甦，公共衛生體系也在持續重壓下不堪負荷。

雖然疫苗在面對變種病毒時效力可能有所下降，但仍能於降低重症及死亡率上發揮作用，如在Omicron肆虐下，南非疫情中心豪登省（Gauteng）的住院人數自月初以來暴增4倍，不過當中有接近9成都未打疫苗；該國衛生部代理部長克裡斯普（Nicholas Crisp）也指出，當地完整接種過疫苗的民眾中，出現突破性感染的比例「非常小」。