大聯盟官方本周宣布，亞特蘭大勇士隊外野手歐蘇納(Marcell Ozuna)違反了聯盟的反家暴條款，處以禁賽20場。這樁案件在季中就爆發了，在大聯盟進行調查期間歐蘇納都無法上場比賽，等於整個球季報銷，因此這20場禁賽大聯盟當成他已經服完刑了，不會影響到明年的新球季。

歐蘇納今年5月滑壘弄傷手指，他在家裡休養時被亞特蘭大警察逮捕，據報他「抓著妻子的脖子把她摔到牆邊毆打，並威脅要宰了她。」大聯盟兩天之後就把歐蘇納放入事假名單，他今年最後一次上場是在5月26日對戰紅襪。勇士後來一路殺到世界大賽還奪冠，歐蘇納因為毆妻的惡行而無緣這一切。

大聯盟總裁曼佛雷德(Rob Manfred)聲明：「我的辦公室結束了歐蘇納家暴案的調查，檢視過所有可取得的證據之後，我宣布歐蘇納先生違反我們的反家暴條款，這個處罰是公正的。」

來自多明尼加的歐蘇納綽號「大熊」，勇士今年2月以4年6500萬美元續簽，結果打到5月他就因為此事報銷，所幸沒有影響勇士摘冠。歐蘇納是2020年的「國聯最佳指定打者（DH）」，由於國聯是因為疫情才破例開放DH，歐蘇納成為史上首位國聯最佳DH。

歐蘇納重罪的部分獲得撤告，只被判社區服務200個小時，強制接受24周的反家暴諮商課程。禁賽之前歐蘇納上陣48場，有7轟、26打點，勇士球團也分給他1枚冠軍戒指。