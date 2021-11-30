新竹一名工程師婚後數度以妻子太胖拒絕行房，結婚17年僅發生2次性關係，還稱與妻子待在同張床上，就像看到蛇一樣恐懼又不舒服，經女方向法院訴請離婚。新竹地院法官認為兩人婚姻有重大破綻，判准離婚。

判決書中，人妻主張，於2004年與丈夫結婚至今，婚後兩人住於新竹市，丈夫曾為上市櫃公司的工程師，而她因婚後開始發胖，丈夫多度嫌棄她發胖，不願發生性行為，常常每天打電動到半夜，都不願意與她同床，她印象中婚姻生活中兩人僅發生2次性行為。

人妻表示，她曾經向丈夫表示她怕蛇，丈夫卻說：「我天生討厭胖子，妳發胖後，和妳待在同一張床上，就像妳看到蛇會恐懼一樣不舒服。」她便心寒，兩人此後分房睡。

人妻指出，丈夫於2002年辭掉工程師工作，前往大陸開飲料店，卻不告訴她在大陸的聯絡方式，此後也在未回到兩人位於新竹的愛居，此外，丈夫因開店不斷向外舉債，將兩人的房子抵押給銀行，後續還以謊騙方式賣掉房子，不分餘款給她等，讓她心寒至極，向法院訴請離婚。

男方僅遞狀陳述，稱與妻子以分居10年，婚後無子，同意妻子要離婚，但其他要求不同意等。

新竹地院法官勘驗證據後認為，雙方分居多年，感情居於淡漠，也沒有情感上的聯繫，認為兩人婚姻關係已出現重大破綻，使婚姻難以維持，准許兩人離婚。可上訴。