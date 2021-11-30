民進黨立委高嘉瑜遭爆被現任男友施暴，引發社會譁然，政界不分藍綠齊聲譴責，未料國民黨中央委員黃覲偉留言酸「被打活該」，遭網友撻伐，國民黨晚間表示，對於黃覲偉在網路留言中，對公眾人物遭受暴力事件的嚴重失當言論，表達最嚴正的譴責，並已要求研議後續祭出考紀處分，絕不允許此種言論再傷害台灣社會與當事人，更期盼此類憾事永遠不再發生。

國民黨認為，今日聽聞相關事件，全黨上下包括諸多黨公職都以個人身份公開表達聲援，沒有人應該在親密關係中遭受暴力對待，本黨也嚴正譴責任何形式的暴力。

對於民進黨發言人簡書培反問國民黨主席朱立倫，是否認同黃覲偉的言論，國民黨發言人李明璇指出，國民黨全黨上下第一時間對此言論都非常氣憤無法認同，黨中央也明快發出譴責聲明並要求研議懲處，對此類缺乏性別意識與同理心的言論絕不寬貸。

李明璇質疑，民進黨遇到什麼事都跑來問朱立倫意見，為何不能嚴以律己，管管此次事件中許多見獵心喜綠營網友的失當言論？當這些「塔綠班」在各個相關新聞處留言表達幸災樂禍情緒傷害高嘉瑜，民進黨從上到下包括蔡英文有誰出來譴責、約束？

李明璇認為，如今公投倒數18天，蔡英文還在忙著以總統之尊、民進黨主席之姿打擊重啟核四領銜人黃士修，卻吝於公開聲援自家議員受辱，身為女性總統，難道不該大力譴責施暴行為？為所有曾經或正在受暴之婦女發聲嗎？顯現執政黨所捍衛的性別平權，只淪為選舉口號中作為吸選票的工具罷了。

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