媒體報導三接工程工程車疑似作業不慎傾斜卡在橋邊，吊桿落入海水面沉浮一事，中油說明，該工程吊車是執行作業時，因重心不穩，造成工程吊車傾斜，但未有吊桿落入海水面沉浮的情形，也沒有造成浮油漏油外洩事件，發生處離岸很遠，沒有影響藻礁，也未損傷水下礁石。

中油指出，已調派機具協助吊車扶正，同時也會督促監造單位要求施工廠商確實檢討事故原因，避免類似事件再發生。

此外，有關潘忠政先生近日透過媒體批評三接方案，也再次重提海岸出現的礁石碎片是三接工程造成。中油再次提出2019年4月20日，《三接海域未施工前》，生態調查人員所拍攝的大潭藻礁G1區影片，當時滿地都是礁石碎片，證明大自然的沙來沙往、海岸邊的劇烈擾動等大自然變化，才是礁石碎片、有時沙埋的主因，並不是三接工程造成。

中油認為，從影片中可明顯看出，大潭藻礁G1區在108年時就是滿地的礁石碎片，當時三接的海域還沒有施工，潘忠政曾說，「過去沒有這麼多藻礁碎片」，反而凸顯他對當地環境其實不夠了解。

尤其，潘忠政一下說弊案、超完美謀殺案，一下又扯派系，把公投討論變成陰謀論大賽、說故事比賽，實在讓人無奈。現在方案是縮小開發範圍，怎麼會是弊案。呼籲潘先生應正視科學證據，理性討論。