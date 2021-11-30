隨著聖誕節的腳步接近，各大百貨商場都已紛紛推出超吸睛的主題聖誕樹吸客。其中，位於東區的大魯閣新時代購物中心，今年打造了象徵希望的「星幻紫聖誕樹」及「紫色光廊」！12米高的聖誕樹環繞著上千顆紫色燈泡，樹體點綴銀白雪花燈片，呼應著最頂端的希望之星，象徵所有的心願從此夢想成真，預料將成為東區打卡的新亮點。

大魯閣新時代表示，自12/3至明年1/3展開聖誕節促銷活動，首波推出全館滿3000元送200元、會員加送100元優惠，持振興5倍券任一面額至館內餐廳或美食街消費，送總價值200元的耶誕禮（娛樂金+百貨折價券），消費者可在享用美食之餘再賺購物折扣。

大魯閣新時代同時推出超優惠辦卡禮，凡於此檔期內加入商場會員，立即送50元迪貝堡代幣及最高享買一送一的吃喝玩樂優惠券，還能再抽最新一代「Sony PS 5遊戲機」；曼麗卡會員也能扣點數抽翻轉美腿機、頂級海陸套餐、福湯岩盤浴貴賓券等多項大獎；或是兌換電影票、遊戲愛樂園入場券、Mr.咖哩餐券等眾多好禮，元旦假期更能來館免費喝曙光咖啡！

大魯閣新時代今年特別與台中光音育幼院共同舉辦「森誕送愛~心願天使大募集」活動，12/3至12/26前100名捐助300元者，將可獲贈300點曼麗點數。

新時代剛開幕的餐飲品牌「ONE＆ONE燒肉」，得知該活動後率先捐出1萬元現金拋磚引玉、響應公益。大魯閣新時代表示，活動結束後額外招待院生體驗暢玩大魯閣運動休閒場館，希望能號召民眾共同成為心願天使，一起為孩童盡份心力！

全台百貨零售業今年受到疫情影響、業績普遍衰減，不過，隨著百貨周年慶開打，加上疫情趨緩及振興券五倍券的發放加持，以台中大魯閣新時代為例，截至目前業績已回流近九成，單就10月與11月來說，業績明顯較去年同期增加2仟萬，年成長6％。

此外，大魯閣新時代為迎戰預計明年下半年開幕的「三井lalaport」購物中心加入競爭行列，近年來積極推動品牌優化，以餐飲業種26％、娛樂業種23％的比重，持續延攬話題品牌進駐，引進包括「ONE＆ONE燒肉」、「鮨濤音」日本料理、三星智慧館，以及頗受青少年喜愛的Roller186滑輪場等娛樂場館，可望藉此帶來更多不同族群入館遊逛消費。