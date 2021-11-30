新變異株Omicron在短短幾天快速席捲多國，已經造成全球人心惶惶，不過莫德納執行長班賽爾（Stephane Bancel）卻坦承，現有新冠疫苗針對Omicron的防護力效果恐怕不如先前幾種病毒株。

班賽爾在接受媒體專訪時直言，現有疫苗對抗Omicron的效果將會「明顯下降」，但下降程度多少，目前仍然需要等待確切數據出爐才會明朗。不過他表示在與其它科學家的討論過程，大家都認為現今疫苗對抗新病毒株的效果不會太好。

他解釋由於Omicron在棘蛋白的突變數目很高，意味當前疫苗有必要進行修正。科學家指出Omicron的50個突變中有32個是集中在棘蛋白，這恐讓該病毒株更具傳染力。

班賽爾稍早在接受另一個訪談，曾提到Omicron的傳染力似乎已經大幅高出Delta，預料未來數周將可成為非洲南部最主要的流行病毒株。

他說Delta取代Beta成為主流病毒株，花費了四個月時間，不過Omicron在南非取代Detla成為主流病毒株，卻只要數周時間。

班賽爾補充，目前現有疫苗對抗Omicron的效力雖然尚不明確，但最快在兩周後就會更加清楚。他預估針對Omicron調整的新疫苗恐需要60到90天才會問市，並獲得主管機關的核准。

上周末，已有多國陸續發現Omicron確診病例，世界衛生組織還把它列為「高關注病毒株」，並警告它所造成的全球風險「非常高」，此外病例激增將在某些地區產生「嚴重後果」。