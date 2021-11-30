面臨Omicron的威脅，包括美國、英國、以色列與阿拉伯聯合大公國等都宣布擴大疫苗加強劑接種計畫，希望能防堵該新變異株持續擴散。

美國疾病控制及預防中心（CDC）周一（29日）建議，所有已完全接種的18歲及以上民眾都應該接種加強劑。CDC先前指引是18歲以上人士可自由選擇是否要接種。

CDC主任瓦倫斯基（Rochelle Walensky）發表聲明指稱，「最近Omicron變異株的出現...進一步彰顯接種疫苗的重要性，為對抗新冠病毒，加強劑與防疫措施有其必要。」

美國總統拜登周一也表示，將在近期公布冬季防疫計畫，包括擴大疫苗與加強劑的接種。不過美國自上周五宣布暫時禁止來自南非、波札那、辛巴威、納米比亞、賴索托、史瓦帝尼、莫三比克與馬拉威等遊客入境後，拜登政府指稱目前將不會實施更多旅遊限制。

英國政府周一也宣布，加強劑接種計畫將擴及到所有成年人，而且第二劑與加強劑的施打距離時間也從原來5個月縮短到3個月。在Omicron病毒爆發前，英國只有40歲以上成年人可以接種加強劑。另外它自30日起，再度實行口罩令，強制要求民眾在大眾運輸、商店、銀行與美髮院內都要戴上口罩。

此外也是最早一批實施疫苗接種計畫的以色列與阿拉伯聯合大公國，也疾呼自己國家的所有成年民眾應該盡快接種第三劑疫苗，以防堵Omicron的入侵。