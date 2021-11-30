中時娛樂邀您看《天才貓奴畫家》電影交換券抽獎活動。

★經典名人傳記電影《天才貓奴畫家》由「奇異博士」演技派巨星班尼迪克康柏拜區(Benedict Cumberbatch)，金獎影后克萊兒芙伊(Claire Foy)，英國新銳導演威爾夏普（Will Sharpe）執導

★揭開天才貓畫家路易斯韋恩（Louis Wain）的傳奇一生！

★好萊塢演技派男星班尼迪克康柏拜區詮釋貓畫家路易斯韋恩，因為與愛妻的愛貓「彼得」而展開愛的作畫之旅，進而改變了英國人對貓咪的印象，也改變了「貓生」！

❤️立即至《中時娛樂》臉書粉絲團（https://www.facebook.com/wwcte/posts/4921098507924180）

1.為《中時娛樂》臉書粉絲團並按讚

2.標記兩位好友（例：@XXX）

就有機會獲得12/3起上映的《天才貓奴畫家》交換券「2張」

上映期間內可在全台首輪觀賞。

▶參加申請至 12/02 12:00截止

▶截止後小編私訊中獎人領票方法，未獲中獎訊息即未得獎。請勿以任何方式詢問，請勿回覆私訊。

▶領票方式：領票方式：12/02 17:00至22:00之間 到台北市艋舺大道303號中時本部一樓索取

⚠注意事項

若無獲通知訊息即未得獎，不接受任何形式的詢問或確認。

♠️ 《中時娛樂》絕不會將您提供的個人資料作為本次活動外之其它用途。

♠️ 《中時娛樂》有權不事先通知下中止、調整活動內容、並以本站本文公告內容為主。