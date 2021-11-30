由於能源價格持續飆高，歐元區11月消費者物價指數（CPI）較一年前同期激增4.9％，創下30年新高紀錄。

歐元區11月CPI飆高並未影響歐元匯價，歐元持續在高點徘徊。歐元兌美元30日上升0.6％，報1.1362美元，逼近CPI報告出爐前創下的2周高點1.1367美元。

歐盟統計局（Eurostat）30日公布，歐元區11月CPI年增4.9％，高於10月的年增4.1％，寫下1991年7月以來最高紀錄。

11月CPI高於華爾街日報調查經濟學家意見預期的年增4.5％，並且遠遠超越歐洲央行（ECB）2％的目標。另外，歐元區11月CPI月增0.5％。

歐元區11月能源價格年漲27.4％，升幅超越10月的23.7％，為11月CPI創新高的主要推手。其次為服務價格，11月數據年增2.7％，高於10月的年增2.1％。

排除波動較大的食品與能源項目，11月核心CPI年增2.6％，亦創下新高紀錄，高於10月的年增2％。

經濟學家預期未來幾個月歐元區通膨將持續走高，不過通膨可望在2022年和2023年降至央行2％的目標之下。

牛津經濟研究院（Oxford Economics）經濟學家科恩茲（Katharina Koenz）指出，對於能源價格飆高與供應鏈中斷，歐洲央行短期能做的並不多。預期2022年供應鏈壓力將減輕，能源與物價將會緩和。

德國商業銀行（Commerzbank）資深經濟學家魏爾（Christoph Weil）指出，最新數據顯示，受供應鏈瓶頸影響，歐元的物價壓力明顯上揚。德國商業銀行預期歐元區通膨在11月觸頂，2022年1月起將大幅滑落。

荷商安智銀行（ING Bank）資深經濟學家柯林（Bert Colijn）表示，2022年歐元區通膨率將逐步下降，屆時能源價格將下滑，供應鏈壓力也會減輕，應能進一步緩和通膨率。