民進黨立委高嘉瑜傳遭男友林秉樞家暴，兩人11日投宿板橋某飯店，卻因男友發現她仍與前男友傳訊息聯絡，醋勁大發對她拳腳相向，甚至限制她行動自由。而高嘉瑜的前男友，正是和她愛情長跑20年但未修成正果的現任助理、且已為人父的「小馬」馬文鈺。

根據《鏡週刊》報導，高嘉瑜和馬文鈺從大學時期就開始交往，但兩人愛情長跑20年卻並未修成正果，2人在高嘉瑜當選立委前就已分手，並各自都有新的交往對象，馬文鈺更已經成為人父。不過，目前馬文鈺仍然擔任高嘉瑜的國會助理，並支領公費助理薪，高嘉瑜有不少選舉文宣和質詢的文稿，都是出自馬文鈺之手。

20150715中天新聞 高嘉瑜認了！和助理馬文鈺戀愛ing

高嘉瑜的親友透露，她一直不是很擅長處理私人感情問題，不過高嘉瑜今年在接受電視台訪問，談及對於婚姻和家庭的看法時，仍不難看出高嘉瑜還是在期待真命天子出現，不料卻在與林男新戀情的起步階段，就遭遇到如此憾事。

此外，高嘉瑜30日上午11時低調隻身前往位於立法院轄區的忠孝東路派出所報警提出傷害告訴，警方獲報後，已將案件轉給事發地轄區新北市板橋分局，板橋分局獲報後將報請檢察官指揮，後續將傳喚林男到案說明。同時，針對此事，高嘉瑜辦公室表示，高嘉瑜明（12／1）上午10:30將開記者會說明。