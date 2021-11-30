搶攻耶誕節慶商機，有些飯店將住房搭配贈送甜點禮盒的方案，讓賓客在客房內享用精美甜點，增添甜蜜浪漫氛圍。台北晶華酒店推出附贈匯集多個精品甜點品牌禮物盒的「甜蜜聖誕．麗晶精品甜點禮物派對」住房專案；台北寒舍艾美酒店則有「開箱耶誕」主管套房住房專案，以精品氣球布置，還搭配夢幻的氣泡酒與甜品禮物箱，為旅人打造甜滋滋的耶誕假期。

「聖誕甜點禮物盒」匯集麗晶精品多家知名甜點品牌的夢幻甜品。（台北晶華酒店提供）

台北晶華酒店推出主打適合4人入住、一同品嘗精品甜點的「甜蜜聖誕．麗晶精品禮物派對」住房專案，無論是親友團聚、情侶或閨密甜蜜出遊都十分合適。房客在入住後將獲贈由飯店管家親送、以麗晶精品多家知名甜點品牌集結而成的「聖誕甜點禮物盒」。

外觀精緻「聖誕甜點禮物盒」包含來自北海道的椿tsubaki salon帶來滿溢咖啡和奶香的咖啡伽羅舒芙蕾鬆餅，法國Jean-Paul Hévin甜蜜繽紛的經典馬卡龍，小小樹食全新品牌店Curious聖誕獨家手工燕麥點心，搭配上Nespresso環遊世界咖啡膠囊禮盒及70%黑巧克力禮盒，以及台北晶華酒店點心房主廚巧手打造的舒芙蕾生乳捲和聖誕限定巧克力棒棒糖組。

「甜蜜聖誕．麗晶精品禮物派對」每房4980元起，12月29日前入住可享高鐵車票全台最低6折優惠；此外，每房加價1880元還可享有專案限定Caviar House & Prunier魚子醬及Louis Perdrier Brut法國勃根第氣泡酒組合，總價值4880元，另外還可享翌日早餐買1送1的優惠。

台北寒舍艾美酒店新推出「開箱耶誕」住房專案。（台北寒舍艾美酒店提供）

台北寒舍艾美酒店擁有華燈都會的市景房及101景觀房，融合現代藝術品味，近期推出的「開箱耶誕」住房專案，讓賓客在12月1日至12月25日期間入住主管套房，入住當天房間內將以「O!Balloon」精品氣球布置，有耶誕限定的空飄氣球與質感禮物箱增添驚喜感，而專案房客還能享有氣泡酒及甜點。

此外，專案客房還能享有電影無限觀賞、隔日探索廚房豐盛早餐2客，並特別祭出行政貴賓廳及延遲退房至下午2點的禮遇；每房每晚1萬2500元起+15.5%，前10組預訂還能獲得1組限量贈送的PAUL & JOE化妝包與彩妝保養小禮。

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