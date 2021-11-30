民進黨立委高嘉瑜傳出遭到林姓男友毆打，頭部、臉頰、身體多處挫傷，甚至還在飯店被控制行動2天，消息曝光引發各界譁然，林男也接連被爆出黑歷史，不僅去年8月間多次打LINE語音恐嚇前女友：「我不要錢，我要整死妳」、「妳一定要照我講的做，不然妳會消失」，還傳出曾對年邁老母家暴，拿掃把打腿、剪刀戳身，警方2015年間替林男母親聲請保護令，新北地院最後裁定林男必須從父母住處搬出，且至少遠離100公尺。

2020年8月11日到25日間，林男聽到前女友拒絕「你這樣我沒辦法跟你繼續在一起」，林男竟以存在手機內的前女友裸露照片及影片為要脅「我現在開始玩死妳」、「我寄email，妳的影片，我都設好囉！妳試看看」、「那我會殺妳，還會殺妳小朋友哦，妳聽到齁！」。前女友為了保護孩子，開始不斷道歉，心生畏懼下，決定向警方報案，法官審酌林男已與前女友達成和解。

不止如此，據了解，林男2015年7月間因跟父母要不到錢，還對兩老施暴，持刀恐嚇外，還拿剪刀戳他們身體，腳踹房門、摔毀物品洩憤，揚言要同歸於盡。

林男舉動嚇壞父母，父母隨即報警求助，聲請通常保護令，而新北地院2015年間裁準，要求林男不得騷擾或對父母實施身體或精神上不法侵害行為，還須遠離父母板橋住家至少100公尺，該保護令為期2年，但2017年期滿後，林男父母見其情緒仍不穩，持續出言恐嚇，再度聲請延長保護令，而法院也裁準延長至2019年。