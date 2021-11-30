大陸女星袁姍姍因古裝劇《宮鎖珠簾》、《笑傲江湖》和《宮鎖連城》爆紅，亮眼外型下還有健美身材，因曬出性感馬甲線後，被封為「馬甲線女王」，不過近日她卻被發現，臉蛋和過去似乎有很大差別，懷疑她整到認不出了。

袁姍姍雖然不是小臉美女，但卻有自己獨特的魅力，不過近日她在社群平台曬出的影片，不僅臉變小變尖，高顴骨也不見了，連鼻子也莫名變高，鼻翼縮小，讓網友都驚呼若不是聽聲音的話，根本認不出是她，認為這已經不是美顏濾鏡開太大，因為整張臉都不一樣，懷疑她去整容。

袁姍姍近照(左圖)遭指完全變了樣。(圖／翻攝自微博)

網友稱聽聲音才認出是袁姍姍。(圖／翻攝自微博)

「這是怎麼了？好像變一個人」、「差點沒認出」、「原來比較好看」、「為啥要整的完全變了樣」。袁姍姍因古裝劇竄紅，曾和「EXO」成員燦烈合作電影《所以，和黑粉結婚了》知名度大漲，今年更因《乘風破浪的姐姐2》，展現演技外的唱跳實力，讓她人氣居高不下，微博擁有逾3000萬粉絲。

34歲的袁姍姍不僅外型亮眼，加上私下熱愛健身，曾曬出性感緊緻的水蛇腰，被譽為「馬甲線女王」，而她之前也被網友挖出，和楊冪是大學室友，她也經由楊冪的介紹，順利和製作人于正簽約，擔任《宮鎖珠簾》女主角，雖然演技被批評，但該劇是同時段的收視第一名，之後在《笑傲江湖》飾演任盈盈，引起網友熱議。