喜歡吃泡麵的朋友，可能都在包裝上看過一個「碗上帶有箭頭」的圖示，不過許多人都不知道是什麼意思，專家揭密，原來這個圖示只有日本泡麵才有，而且有特殊意義，主要在提醒你別放在帶有濃烈氣味物品的附近，否則恐讓泡麵走味。

根據粉專《日本人の日本旅遊指南》轉貼「樂吃購！日本」網站報導指出，日本泡麵包裝上寫著「移り香注意」的標示，直譯為中文為「注意香味轉移」，用意是在警告消費者，泡麵容易吸收周遭氣味，應避免把泡麵存放在帶有濃烈氣味的物品的附近，例如放在咖哩粉、香料等食材附近，可能會讓泡麵吸收到這些食材的味道，讓泡麵走味。

此外，如果放在香水、防蟲劑、清潔用品等的附近，甚至還可能讓泡麵吸收到化學味，使得味道更差，提醒若想讓泡麵保持好味道，之後看到這個標誌時要記得，千萬別在有上述這些強烈氣味物品的附近吃，也不要將泡麵存放在這裡。

答案曝光後讓不少人意外，有網友說，原本以為是怕湯灑出來的警告標示，也有人以為是提醒移動時不要影響到別人，還有人說是香味警告，因為「太香了，會被別人整碗端走」；對於日本人總是能將細心在產品上展露無疑，有網友覺得貼心，但也有人回應「當日本人好辛苦」。