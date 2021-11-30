美股上周五（26日）因Omicron新變異病毒株快速傳播，引發市場對於疫情恐怕造成的供應鏈瓶頸難以舒緩，甚至可能各國重新啟動經濟封鎖措施，導致美股大跌將近千點，不過，有消息指出，當天散戶進場買進的金額，逼近紀錄高點，與今年7月Delta疫情擔憂情緒激升之際，大跌超過900點所造成的買盤相當類似。

據《市場內幕》(Markets Insider)報導，調研機構Vanda Research數據顯示，上周五美股大跌之際，大批的散戶進場接低，買進股票的規模甚至逼近高點，這對於延續美股多頭來說是個積極訊號。當日散戶買進了20.4億美元股票和ETF，這是該機構紀錄以來，散戶進場第2大淨買入紀錄。

Vanda Research研究部門VandaTrack指出，它門共監測美股9000檔個股以及ETF的散戶交易活動。至於上次買進最大量，則是在今年7月19日受到市場因為Delta疫情衝擊，當日大跌超過900點買進的21.8億美元。

Vanda Research全球宏觀策略師Viraj Patel認為，7月所引發的拋售狀況，當時散戶看到股市大幅修正，希望搶購一些便宜的標的，他更描述上周五散戶所引起的購買熱潮，也是美股多頭仍存續的積極訊號。