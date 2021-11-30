民進黨立委高嘉瑜傳遭男友林秉樞家暴，甚至限制她行動自由，引起各界震驚，美女律師李怡貞也看不下去，在臉書發文狠嗆林男是「小孬媽寶」，並用「機王」形容對方。

高嘉瑜傳出遭林秉樞家暴後，男方在臉書發文，以剛逢母喪為由，表示無力回應不屬實的言論，並稱自己不是公眾人物，懇請尊重市井小民的隱私。可這番說法讓律師李怡貞相當不齒，氣憤在臉書表示：「若是真有暴打女人，母喪期間還不惜狹持控制或是威脅，再怎麼外表體面，冠冕堂皇藉口託辭，試圖自以為用政治手段處理感情糾紛，先聲奪人，怎麼看不過就一個小孬媽寶。」

李怡貞發文嗆家暴男。（圖／翻攝自李怡貞臉書）

另外，林秉樞還被起底過往黑歷史，讓李怡貞看了也傻眼，更用買3C用品的行為舉例，形容「根本就像是買手機或電腦買到機王一樣吧，把媽媽各種利用，而且不論死活…」。

而遭家暴消息傳出後，高嘉瑜本人也透過臉書發聲，感謝各界關心之外，還說「對不起，讓大家擔心了」，並透露在彙整相關資料，「會勇敢面對，希望不要再有下一個受害者」，其辦公室則宣布明（12／1）上午10:30將開記者會說明。