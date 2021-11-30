時隔一年，西臨蒙古國、北接俄羅斯的中國最大陸路口岸滿洲里市，又一次面臨嚴峻的新冠疫情防控形勢。大陸國家衛生健康委疾控局二級巡視員崔鋼今天（11月30日）在國務院聯防聯控機制新聞發佈會上表示，近期內蒙古呼倫貝爾市發生本地聚集性感染，已波及兩省三市。病毒基因組測序結果顯示，本次疫情與既往本土疫情均無關聯，是一起新的境外輸入源頭引發的疫情。

該3名病例均有接觸進口貨物的可能。經過大量走訪、調查、研判，綜合考慮國家疾控病毒檢測及基因測序情況，初步分析本次滿洲里疫情為境外入境貨物攜帶病毒，通過「人傳人、物傳人」方式導致疫情傳播擴散。

另據今天滿洲里新聞發佈會介紹，11月30日0時到14時，滿洲里新增確診病例34例，累計報告73例，其中病例40到73，均為大規模核酸篩查呈陽性。目前，滿洲里已累計排查密接人員2700多人，次密接1400多人。第二輪核酸檢測中，目前已經檢測出陽性15例，其餘結果待出。

「這輪疫情發現得有點晚。」《中國新聞週刊》引述大陸一位病毒學專家分析稱，滿洲里市此輪疫情一經發現，就已經出現大規模的新發病例，說明引發當地疫情的新冠毒株已經在一定時間內擴散至一定範圍。接下來的一周內，滿洲里市應該還會持續有新的確診病例出現，應警惕向外省擴散的風險。

這位病毒學家認為，如果再遲些發現，後果更嚴重，這輪規模預計至少有上百例病例，「現在不僅要盯緊滿洲里，還需要盯緊其他地區，盡可能防止滿洲里此輪疫情更大範圍溢出。預計幾天之後，疫情形勢會更明朗一些。」

值得注意的是，滿洲里市在11月29日進行的首輪全員核酸檢測中共採集樣本17萬5554人份，在這其中檢出了陽性樣本60份。前述病毒學家認為，這印證了，除了目前已確診的病例，在大規模核酸檢測的過程中，仍存在「漏網之魚」，預計後續累計病例至少過百例。

他解釋，在某個時間段統一進行的大規模核酸檢測，並不能一下子找到所有已被感染的人群，有的人可能處於已被感染但還未開始產生症狀的階段，還有部分患者可能是無症狀感染者，這也給核酸檢測帶來一定的難度。按照以往經驗，至少要核酸檢測3至4次甚至更多，才能把這些感染者都找出來，實現「清零」。

張宇指出，在長時間發酵的情況下，疫情存在影響規模較大的可能性。一方面，滿洲里在重點人群中的病例數存在向周圍擴散的可能；另一方面，作為重要的貿易口岸，滿洲里的通商貿易往來較多，對周圍的影響還是比較大的。「雖然現在還沒表現出來，但不代表後續沒有」，張宇表示，仍需要進一步關注滿洲里的疫情走勢。