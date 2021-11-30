中信兄弟重砲手陳子豪在台灣大賽前2戰都未敲安，但第3戰仍被排進中心打線，今天他在第7局轟出致勝3分炮，助隊以7比4擊敗統一獅隊，在7戰4勝制的系列賽取得3比0的絕對領先，總教練林威助賽後說：「他前2戰擊球很紮實，我們還是信任他。」

陳子豪前2戰都扛兄弟第4棒，但2場比賽8打席都未敲安，今天第3戰，教練團仍決定把他排在第4棒，前3打席仍未敲安，但7局上時卻敲出致勝3分炮，成為球隊能夠「聽牌」的重要功臣。

賽後「助總」表示，雖然陳子豪前2戰都未敲安，但仍然決定把他排在第4棒，「前幾次他的打擊都滿紮實的，只是被接到而已。短期的比賽1、2場沒安打，但擊出去的球都很強勁，所以我們還是信任他，畢竟他在季賽後半段也都是打第4棒。」

除了陳子豪的3分炮是勝負分水嶺，「助總」也點出其他關鍵點，像是岳政華7局的突襲短打、4局下蘇智傑被觸殺在本壘球，他認為，那一球如果是得分，那局獅隊還是無人出局，對賽事後續發展可能起到不同變化。

雖然已拿下3勝取得「聽牌」優勢，但林威助認為，還沒有拿到第4勝前，全隊都不能鬆懈，「那1勝才是最困難的。」明天兩隊先發投手也公布，獅隊由胡智為先發，兄弟則推出華德茲，助總說：「明天除了（鄭）凱文外，剩下投手都會待命，為第4戰做準備。」