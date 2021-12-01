中時娛樂有機會送你看：《青春特調蜂蜜檸檬蘇打》

★ 大人氣同名漫畫《青春特調蜂蜜檸檬蘇打》改編

★ 集英社少女雜誌《Seventeen》「讀者最喜愛少女漫畫」和「最希望實體化的漫畫」票選第一名

《青春特調蜂蜜檸檬蘇打》。（捷傑提供）

★ 傑尼斯人氣團體「Snow Man」成員－Raul 大銀幕處女作，飆破十億票房

★ 主題歌 「Snowman」 〈Hello Hello〉真情獻唱

傑尼斯Rual X吉川愛《青春特調》狂放閃！

在全球擁有超高人氣的傑尼斯團體成員Raul拋開偶像之姿，在電影《青春特調蜂蜜檸檬蘇打》中飾演具有疏離感的冷面校園男神－三浦界，然而，隨著吉川愛飾演的柔弱少女羽花的出現，界逐漸對她展開心扉，更霸氣的瘋狂放送「撩妹語錄」，包含「想求救就叫我吧，我會立刻飛過來，我可是會飛的！」、「就算是石頭，你也是一顆寶石。」洋溢青春戀愛氣息的電影《青春特調蜂蜜檸檬蘇打》將於12月3日在台上映。

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上映期間內可在全台首輪

▶參加申請至 12/02 12:00截止

▶截止後小編一一私訊中獎人領票方法，未獲中獎訊息即未得獎。請勿以任何方式詢問，請勿回覆私訊。

▶領票方式：12/02 17:00至22:00期間 到台北市艋舺大道303號中時本部一樓索取

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