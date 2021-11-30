高嘉瑜遭拖行「驚悚瘀青照」曝光！LINE截圖嚇壞全場來賓。(圖/翻攝自 TVBS節目少康戰情室 影片畫面)

民進黨立委高嘉瑜驚傳遭男友林秉樞家暴，導致她全身有多處瘀青、挫傷，引起輿論譁然。前立委沈富雄分析高嘉瑜的傷勢後表示，若高嘉瑜是跌倒，不會摔成這樣，他更指出，高嘉瑜對於感情關係的處理是0分，不然怎麼可能20年來都沒帶男朋友回家過？沈富雄更忍不住直言，像高嘉瑜這樣乖巧的女孩子，如果遇到渣男，真的是一點辦法也沒有。

高嘉瑜上傷的照片曝光後，沈富雄30日在政論節目《少康戰情室》中分析她肢體上的傷勢指出，如果這是膝蓋的話，上面這是大腿，下面是小腿，小腿的肉在後面，前面就是兩根骨頭撐起來這層皮，這裡沒有肉，所以繃得很緊。這個地方不堪重擊，如果車禍的時候骨頭在這裡折斷，要再癒合連結起來的可能性非常小，因骨頭和皮之間血液不夠。

沈富雄判斷，這不是跌倒可以造成的傷勢，高嘉瑜照片中的的兩處傷痕不在同一個水平面上，所以高嘉瑜開始的時候說他是跌倒，但跌倒的時候不會同時造成兩個傷口。「這個傷口是重擊後裂開的，是裂傷；另一個傷口是挫傷」，跌倒會同時造成裂傷和挫傷，「可以摔成這樣，我不相信」。

沈富雄認為，高嘉瑜是非常聰明的女孩，但是處理兩性關係幾乎是0分，她一輩子的2個男人，第1任男朋友從大學認識到分手，是高嘉瑜的20到38歲，一個女人的20到38歲是她的青春，她的青春給一個男人，而這個男人沒辦法和她結婚，分手以後馬上結婚又有小孩了，高嘉瑜和他在一起18年卻沒有修成正果，「我不知道是誰的問題」。

沈富雄表示，高嘉瑜和前男友分手以後，結識新男友沒多久就被打成這樣，這個男的有那麼多前科，高嘉瑜卻視人不明。高嘉瑜碰到的2個男人，都是有問題的，而她知道問題後，卻陷入太深，無法割捨。

沈富雄還問同台的國民黨文傳會主委王育敏，「當年你認識妳先生的時候，多久後帶他去見你媽媽？很快嘛，當你覺得心裡頭篤定了就很快，我覺得妳女兒以後也會這樣」，哪會像高嘉瑜那樣20年都沒帶男朋友見媽媽，有很大問題，「乖乖靜靜的女孩子碰到渣男，一點辦法都沒有」。