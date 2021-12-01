據中國台灣網報導，北京市台灣同胞聯誼會今天（11月30日）上午在北京召開成立40週年座談會。座談會上，北京市台聯會長高峰作了題為《砥礪奮進四十載·揚帆啓航新時代》的主旨報告；在京台胞、台商、台青代表分享了各自在京成長和工作的經驗。

北京台商陳文錧表示，自己所在台資企業在京深耕多年，因大陸改革開放及經濟蓬勃發展而受益，大陸對台胞在生活、就業、工作等方面也提供了很多便利。身為北京市台資企業協會會長，他願積極參與台胞聯誼工作，協助搭建更多交流平台和服務管道，幫助更多台灣青年瞭解真實的大陸。

在京台籍律師沈杰表示，雖然當前的兩岸形勢不容樂觀，但可看到兩岸同胞交流始終沒有斷，「作為一名常住台胞，能為北京市法治建設貢獻自身力量，我收穫了滿滿的獲得感。」

中共中央候補委員、全國台聯黨組書記、會長黃志賢，北京市委常委、統戰部長游鈞，北京市政協副主席陳軍等領導出席會議，民革北京市委、台盟北京市委、北京市僑聯、北京市黃埔同學會等單位領導及在京台胞代表等40餘人參加會議。會議由北京市台聯黨組書記黃塞溪主持。

北京市台聯成立於1981年11月16日，40年來，通過不同形式、多種領域的交流活動，不斷深化兩岸融合發展。