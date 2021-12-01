新冠變異株Omicron敲響全球防疫警鐘，中央疫情指揮中心已規劃明年施打第三劑加強針。對此，衛福部草屯療養院精神科醫師沈政男30日列出5種施打第三劑的建議方案，但也坦言打第三劑只是盡人事，Omicron可能把疫情打回去年三月，大家從頭再玩一次疫情的魷魚遊戲。

醫師沈政男30日晚間在臉書發文，列出5種第三劑的建議方案：

1.AZ+AZ：第三劑可打BNT或半量莫德納。

2.BNT+BNT：第三劑打BNT。

3.莫德納+莫德納：第三劑打半量莫德納。

4.AZ+BNT：第三劑打BNT。

5.AZ+莫德納：第三劑打半量莫德納。

沈政男解釋，第三劑莫德納打半量的原因，是根據美國CDC實驗顯示，打半量能把中和抗體拉到比第二劑還高，英國第三劑莫德納也是打半量。至於BNT第三劑不用減量，是因為BNT本來就只有莫德納的十分之一濃度，「如果你很年輕，擔心心肌炎就打BNT，而如果不擔心就選莫德納」。

沈政男指出，現階段不必擔心疫苗不夠，但對Omicron所知有限，可能打了第三劑以後，還是無法抵擋Omicron病毒，而且Omicron可怕在於再感染與突破性感染，有可能把疫情打回去年三月，重新開機，大家從頭再玩一次「疫情的魷魚遊戲」，而且對手的戰鬥力強上三倍。

至於「7+7」邊境防疫管制，沈政男仍舊感到憂心，認為等到案例漏進社區，再來調整防疫措施「是一種賭博」，就像先前爆發幼兒園群聚感染，仍然不取消內用一樣。沈政男建議，如有親友即將回台最好選擇「14+0」，這個年會過得比較安心。