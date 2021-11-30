俄羅斯的MiG-31高空攔截機具有接近3馬赫的飛行極速，這是因應俄羅斯廣大國土巡邏之需。由於後續機種可能還需十年才能問世，因此對MiG-31的升級工在進行中，使這種服役40年的戰機，仍適應新的空域戰場。

塔斯社報導，俄羅斯空軍弗拉基米爾‧波波夫少將(Vladimir Popov)說，MiG-31正在伏爾加地區的索科爾航空企業(Sokol aviation enterprise)進行現代化升級改造。

開啟後燃器的MiG-31戰機。(圖/俄羅斯空軍)

波波夫說：「MiG-31高空攔截機是俄羅斯北方領空的捍衛者，在那裡，無人空域很大，我們只有極少數的機場，因此需要高速戰機。」

「許多國家對北極航線表現出興趣。那裡的氣候和地理條件都變得更好了，這也使得MiG-31責任重大。」

索科爾航空企業說明，MiG-31將安裝新式飛控電腦，也要重設操作系統，使它從傳統的機械控制，改為最流行的線傳飛控(Fly-By-Wire，FBW)。工廠管理層表示，經過大修和升級後，MiG-31的作戰效率將提升3倍。

另外，MiG-31的座艙罩也要全面更換，原本舊的座艙罩的耐高溫效果已經下降，在極速狀態時有融化的風險，換上耐溫座艙罩後，高速飛行就無後顧之憂。舊的電線和橡膠部件也要完全更換，順便將飛機上原本的國外料件以俄國自產零件取代。

完成升級的MiG-31將稱為MiG-31BM，目前正在進行試飛。