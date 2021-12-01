每年吸引大批民眾來朝聖的「新北歡樂耶誕城」即將展開，與耶誕城主場僅一街之隔的「50樓Café」自助餐廳坐擁觀賞璀璨美景最佳制高點，為讓遊客能在充滿節慶氣氛的月份吃喝盡興，餐廳今年打造「海陸盛宴」主題，以現烹時令海鮮和美國極黑和牛壽喜燒為2大賣點，將在於12月3日至明年1月2日與耶誕城檔期同步登場。

50樓Café除了冰槽海鮮吧有各式蝦蟹螺貝，也有熱騰騰的海鮮蒸籠區。（50樓Café提供）

海鮮一向是國人的最愛，50樓Café除了有選項豐富生魚片，冰槽海鮮吧也有各種蝦蟹螺貝，更特別加開「海鮮蒸籠區」，匯集多種螃蟹、季節鮮蝦、龜山島大頭甜蝦和阿根廷天使紅蝦，鋪上薑片、噴灑料酒後，大火蒸熟，就能嘗到清甜的原味，四色沾醬隨侍一旁，有薑醋、五味醬、青蔥醬、和番紅花美乃滋，酌量沾食，品嘗不同美味。

美國極黑和牛壽喜燒。（50樓Café提供）

另一亮點則是現點現煮的「美國極黑和牛壽喜燒」，使用日本和牛與美國安格斯牛混種的美國極黑和牛，長達20個月的穀物飼養期，是一般美國穀飼牛的4倍時間，肉質擁有豐富的大理石油花，柔嫩多汁，口感更濃郁；軟嫩的牛肉片搭配特調的壽喜燒湯底，佐以時蔬等配料，燒燙燙入口，是冬季的一大享受。

餐台上還有五彩繽紛的吸睛應景甜點，像是巧克力樹幹蛋糕、聖誕老人草莓塔、聖誕草莓蛋糕、抹茶耶誕樹杯子蛋糕、瑞士捲、法式焦糖布丁、檸檬奶油派、巧克力布朗尼、經典提拉米蘇、黑醋栗蘋果慕斯等，加上極受歡迎的哈根達斯和紐西蘭知名品牌帝紐冰淇淋，讓人飽餐一頓後仍想再吃一輪。

自助餐台上有琳瑯滿目的耶誕應景甜點，包含巧克力樹幹蛋糕、聖誕老人草莓塔、聖誕草莓蛋糕和抹茶耶誕樹杯子蛋糕。（50樓Café提供）

餐廳也特別在耶誕節和跨年節期，包含12月24日平安夜晚餐、12月25日耶誕節全天、12月31日晚餐，以及明年1月1日全天，都備妥應景大餐，並加碼無限供應的炙燒頂級日本A5和牛握壽司、鮑魚燉雞湯、蜜汁火雞佐莓果栗子醬、帝王蟹魚子蒸蛋等奢華食材，每人還有1份焗烤波士頓龍蝦搭配酥炸日本生蠔，讓來客與親友在節慶大快朵頤。（實際品項以現場供應為準）

50樓Café自助餐廳平日午餐每位899元+10%、晚餐999元+10%，假日午餐999元+10%、晚餐1099元+10%；特殊餐期12月24日晚餐、12月25日全天、12月31日晚餐及明年1月1日全天，則每人1480元+10%。此外，活動期間，使用遠銀卡刷卡消費，天天享有8折優惠（特殊節日除外）。