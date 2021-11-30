星二代歐陽娜娜外型甜美，近年把演藝重心轉往大陸，日前她上實境節目《奇遇·人間角落》見證罕見疾病情侶之間的愛情，她就坦言自己太早出社會，留下沒談過校園戀愛的遺憾，但節目播出後，引起陸網一片罵聲，批評她「太貪心」。

該集節目中，歐陽娜娜探訪「走心情侶」賴敏、丁一舟，女方賴敏雖然罹患家族遺傳病小腦萎縮症，但男方不離不棄，還帶著對方沿著地圖踏點進行一趟「愛心之旅」，堅定的愛情感動許多人。

歐陽娜娜遺憾自己因太早出社會沒談過校園戀愛。（圖／翻攝自微博）

而在與賴敏對談期間，歐陽娜娜被問到有沒有暗戀過誰，像是同學之類的，歐陽娜娜便嘆息一聲，說：「唉，我覺得比較可惜的是，因為我太早就出來工作，所以我就沒有經歷過學園校園戀愛」，來賓聽了則跟著附和「該談戀愛的年紀要多談戀愛」，歐陽娜娜雖也這麼覺得，可認為很多事情要看緣份。

這片段播出後30日登上微博熱搜，但不少網友卻是酸歐陽娜娜「這麽貪啊，又想名氣又想校園戀愛」、「不是她自己選擇提早進娛樂圈撈錢的嗎，自己放棄學業怪誰？」、「不是和許多男明星戀愛過嗎」、「你跟誰不都在搞曖昧」、「不是自己放棄學業的嗎？講得像是誰逼妳的」，但也有人認為她只是說出自己的遺憾，覺得酸民對女明星的惡意太大。