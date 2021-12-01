民進黨立委高嘉瑜今（30日）驚傳遭男友林秉樞家暴，引發各界譁然，網路搜尋熱度第一。據悉，高男友對高嘉瑜痛毆、鎖喉、拖行樣樣來，導致她全身多處瘀青、挫傷。對此，前民進黨立委郭正亮坦言，自己12日晚間才和高嘉瑜傳LINE，而高嘉瑜11月11日到13日被限制行動，在這之後，自己有和高嘉瑜同台過幾次，卻完全看不出來高嘉瑜有被家暴。

朱學恒的阿宅萬事通事務所 Youtube頻道

郭正亮30日晚間上「宅神」朱學恒臉書直播，談及高嘉瑜被男友家暴一事，郭正亮表示，自己常和高嘉瑜用line傳各式各樣的新聞資訊，12號當天晚上剛好有跟她傳訊息聊天，當天也是她被打、限制行動的時候，當天晚上10點52分，自己就傳給她指揮中心一張圖，關於高端疫苗混打出國一事，結果高嘉瑜隔了40多分鐘，深夜11點32分傳了一個OH YA的貼圖給他。

朱學恒猜測，40多分鐘可以發生很多事，搞不好高嘉瑜一邊顫抖一邊流淚，內心在流血傳Line給友人，郭正亮說，雖然常常和高嘉瑜傳Line，但自己當天也不曉得高嘉瑜是不是有發生事情。

郭正亮進一步表示，事實上，高嘉瑜11月11日到13日被限制行動，在這之後，自己有和高嘉瑜同台過幾次，卻完全看不出來高嘉瑜有被家暴。

朱學恒反問郭，是指外表傷痕嗎？還是內心創傷？

郭正亮臉色嚴肅說，自己心理系畢業，卻完全看不出高嘉瑜被家暴，而高嘉瑜14日下午就去台大醫院驗傷，顯然她相當生氣，高嘉瑜又是法律系畢業，深諳保存證據的道理。不過，高嘉瑜可能當下對這段感情很掙扎。

對於有網友分析，目前流出的照片，高嘉瑜四肢的前臂和小腿有受傷，是否有可能是因為高嘉瑜縮在角落，抱頭躺在地上被踢打？郭正亮則認為，這個推斷是很專業的看法，因為人被打，首先會採取的防禦措施就是保護頭部要害，因此是有這個可能的。