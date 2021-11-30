統一獅30日再以4比7不敵中信兄弟，在台灣大賽陷入0勝3敗的劣勢，其中獅隊連2場先發投手最多都只投2局，賽後總教練林岳平證實猛威爾確實有傷，與另名洋投飛利士狀況類似，「選誰都是賭注，目前看來，結果都是失敗的。」

猛威爾下半季一度下二軍調整，重回一軍後繳出7局失2分好投，最後教練團在他與飛利士之間2擇1，最終將他放進28人名單中，沒想到在總冠軍賽第3場先發卻僅投1.1局失2分退場。

賽後「餅總」證實猛威爾確實是因傷退場，「猛威爾應該是受傷了，一直沒辦法控進去，第一次暫停就有稍微表示手不舒服，牛棚已經開始準備，中途三振後，防護員上去確認，他也表示應該是沒辦法投。」

林岳平表示，猛威爾在季中也有發生過類似狀況，但近況調整並不差，只是沒想到季後賽會再次發生，「之前飛利士也是這個狀況，當初在選，就有想過2個都可能發生這樣的狀況，最後選了猛威爾，是因為上次中繼看起來有壓制性，但目前看起來是失敗的。」

面臨背水一戰的獅隊，第4戰先發交給前旅美投手胡智為，餅總說：「按照計畫，Hu’s Coming一下。」他還透露兄弟的先發投手人選，但口誤說成「艾德華」，後來被糾正是叫「華德茲」，她不好意思地笑著說：「輸到暈掉了。」