台灣人特別喜歡喝咖啡，咖啡店也因此林立。就有網友造訪內湖一間咖啡店，櫃台女店員身材超火辣，圍裙還直接被擠到「車頭燈」下，讓原PO忍不住直呼「內湖咖啡特別香」，引發網友討論，該女店員本尊也被神出。

原PO在《爆廢公社公開版》PO出一張照片，只見照片中的女店員戴著口罩，綁起頭髮，專心在幫客人點單，其魔鬼身材讓人看得目不轉睛，身上穿戴的圍裙更是直接被擠到了車頭燈下。

照片立刻引起眾多網友討論，不少人紛紛打趣：「真香」、「平常不喝咖啡的我突然好想喝」、「乳香四溢」、「這裡是乳香世家嗎XD」、「難怪內湖咖啡特別香」、「論圍裙的正確穿法」、「以後要養成喝咖啡的習慣了」、「一群色胚，請問店面在哪」、「揪團喝咖啡囉」、「這拿鐵我還不喝爆」。

隨後該名女店員本尊也被起底，原來是擁有魔鬼身材的網紅青青，平常穿著大膽，不吝展露好身材的她，目前IG粉絲也即將突破80萬大關。