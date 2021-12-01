30歲的艾瑞克（化名）是一位英國的專業律師，由於工作忙碌又時常坐在辦公桌前，經年累月下導致他有痔瘡的問題，一開始只是稍微的異物腫脹感，到後來發現，便便後有血還有腫塊從肛門掉出來，但經過手推擠後還能回到原位。

某次來台商務會議時，在飯店上廁所後發現馬桶內滿是鮮血，而原本那顆痔瘡這次推不回去了，幾乎有半個拳頭的大小卡在肛門口無法動彈非常腫痛，只好放下工作趕緊前往醫院檢查，確認是第四級痔瘡，最後經由醫師建議，先使用新型的消腫靜脈藥物讓痔瘡縮小，再透過微創手術將殘留的組織切除，透過新型複合式療法解決「屁事」後，艾瑞克帶著愉悅、輕鬆的心情完成工作，順利登機歸國。

●十男九痔、十女十痔 內痔外痔僅一線之隔

收治個案的臺北醫學大學附設醫院大腸直腸外科主任黃彥鈞醫師表示，痔瘡在全世界的盛行率約為4%左右，在台灣的盛行率更是高達八成以上；而痔瘡發生的主因，大部分是因為長時間的久坐、久站引發靜脈循環的瘀痔，另外像孕婦便秘導致腹壓增加，也很容易引發痔瘡產生，就像是長在屁股的靜脈曲張。

黃彥鈞醫師補充，痔瘡的結構就像是個三明治，由皮膚、粘膜以及包夾其中的靜脈組成，這三明治的大小取決於內餡，也就是靜脈內充血的量多或量少，臨床上也依照痔瘡生長的位置，分為內痔、外痔，這內外痔的分別是一線之隔，齒狀線以上是內痔，齒狀線以下是外痔。

●痔瘡治療新趨勢 客製化複合式療法

黃彥鈞醫師說明，臨床上會依照內痔的大小做分級，第一級痔瘡可以想像成是撞到腫起來的感覺，然後會有點流血；第二級痔瘡就變得比較大也鬆馳，有時會掉出來，但因為還有一點彈性可以自己縮回去；第三級的痔瘡基本上就是掉出來後，要靠手動出一點力把它推回去；最後第四級的痔瘡就是在掉落外面，推不回去的狀況。

黃彥鈞醫師進一步說明，目前痔瘡的治療方式多元，醫師也會針對每位患者的狀況提供客製化的治療組合，像是針對第一、二級的痔瘡治療可以使用肛門塞劑、抗發炎消腫的口服藥物，以及近年引進的冷凝刀處置技術；若是第三級或第四級時，大部分會建議手術，臨床上也有許多微創的手術選項，像是超音波刀、能量刀等，倘若病灶太大，可先使用口服靜脈藥物消腫，再接續手術治療的複合式療法，大幅降低患者術後病發症，更縮短患者術後恢復期。

●遠離痔瘡三要三不要 及早治療屁事越少

黃彥鈞醫師提醒，想要遠離痔瘡，謹記三要三不要－要多吃高纖蔬果、多喝水、多運動、不要久坐、不要久站、不要久蹲，另外，也不要在廁所裡面蹲太久，建議如廁時間不超過10分鐘；由於痔瘡是一種結構，倘若好發的危險因子沒有好好調整，即便接受手術也會有再復發的機率。